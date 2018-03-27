Минфин намерен модернизировать обязательное пенсионное страхование

Министерство финансов собирается разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы ведомства.

«В целях повышения уровня пенсионного обеспечения и создания дополнительного инвестиционного ресурса в экономике России предстоит разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования, обеспечивающие переход к личному участию граждан в формировании своих пенсионных накоплений при стимулирующей поддержке со стороны государства», — сказано в материалах.

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Помимо этого, Минфин намерен развивать рынок страхования.

«Для повышения доверия потребителей к финансовому рынку планируется усовершенствовать применение мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) страховых организаций», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит предложения по индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов.