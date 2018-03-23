ЦБ: цены на продовольствие останутся волатильными
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что цены на продовольствие в России останутся более волатильными, чем на другие товары.
«Конечно, мы учитываем, что цены на продовольствие останутся более волатильными, чем на другие группы товаров», — сказала Набиуллина.
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Она также отметила, что сдержанный рост цен на продукты питания сохраняется заметно более продолжительное время, чем ожидал регулятор.
Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает исторический минимум годовой инфляции.