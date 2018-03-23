Лавров: Россия ожидает делегацию Вьетнама на ПМЭФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает представительную делегацию Вьетнама на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«На взаимной основе будем поощрять прямые контакты между деловыми кругами России и Вьетнама, в том числе ожидаем представительную делегацию вьетнамского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что между Вьетнамом и Россией налажен доверительный политический диалог на высшем и высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $10 млрд.