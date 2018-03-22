Китай пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин

Китай намерен принять ответные меры, если США будут ущемлять его законные интересы в торговле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Китайская сторона многократно излагала свою позицию. Мы выступаем решительно против односторонних протекционистских мер США. Китайская сторона не будет безучастно наблюдать за тем, как нарушаются ее законные права и интересы. Мы примем все необходимые меры и будем решительно защищать свои законные интересы», — рассказали в министерстве.

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Как стало известно, китайское торговое ведомство выразило надежду на то, что американская сторона сможет осознать взаимовыгодную природу китайско-американских торгово-экономических отношений и не будет предпринимать действий во вред и себе и другим.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в Соединенных штатах рассматривают введение инвестиционных ограничений в отношении Китая.