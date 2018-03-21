Госдума поддержала закон об отмене НДФЛ для граждан от сдачи макулатуры

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ доходов физических лиц от реализации бытовой макулатуры, сообщает агентство «Москва».

Авторами законодательной инициативы является группа парламентариев, в числе которых Валентина Терешкова, Николай Валуев, Леонид Огуль, а также член Совфеда Сергей Шатиров.

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Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, освобождающие доходы от сдачи макулатуры от НДФЛ.

Отмечается, что принимая от населения макулатуру, организация выплачивает физическим лицам денежные суммы, которые в соответствии с действующим законодательством признаются доходами у физического лица, облагаемыми налогом.

Авторы документа отмечают, что на практике налоговые поступления в бюджет от взимания НДФЛ с реализации макулатуры отсутствуют. Основная часть физических лиц, занимающихся заготовкой макулатуры, не декларируют свои доходы по разным причинам. Однако, даже если физические лица и задекларируют свои доходы от реализации макулатуры, уплата налога ими все равно производиться не будет, поскольку они используют имущественный налоговый вычет при продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет.

«При средней цене макулатуры 4 руб. за 1 кг для превышения максимальной суммы налогового вычета в 250 тыс. руб. налогоплательщику необходимо заготовить 62,5 тыс. кг макулатуры в год, что при объеме образования макулатуры 14 кг на человека в год представляется нереальным», — указывают авторы законопроекта.

Также в документе подчеркивается, что отмена НДФЛ имеет существенное социальное значение.

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