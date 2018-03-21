Медведев: налоговой системе нужна настройка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что налоговая система России нуждается в настройке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе те, которые вытекают из послания президента. Налоговой системе действительно нужна определенная настройка. Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: она с одной стороны пополняет бюджет, с другой стороны — она должна стимулировать и структурные сдвиги», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что важным направлением является наведение порядка в системе различных льгот и изъятий, которые вводились федеральными решениями, но в отношении региональных местных налогов.

Ранее сообщалось, что Медведев планирует обсудить налоговый маневр в нефтянке.