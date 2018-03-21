Россельхознадзор уничтожит 17 тонн турецких томатов

ФСБ России совместно с ФТС и Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям задержали два автотранспортных средства, следовавших из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«При проведении осмотра подкарантинного груза, упаковки и маркировки установлено, что в грузовых отсеках автотранспортных средств находились томаты происхождением Республика Турция, в количестве 17,29 тонн, и грибы шампиньоны неустановленного происхождения, в количестве 1,52 тонны», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что, в соответствии с представленными товаросопроводительными документами, автотранспортные средства перевозили мицелий гриба шампиньона.

«Партии указанной подкарантинной продукции общим весом — 18,81 тонна будут уничтожены в соответствии с действующим законодательством России», — уточнил Россельхознадзор.

Ранее сообщалось, что Россия может запретить поставки белорусских томатов.