Финансовая G20 не считает криптоактивы валютами

По словам первого заместителя председателя ЦБ России Ксении Юдаевой, финансовая G20 (министры финансов и главы Центробанков стран «Большой двадцатки») не стали присваивать криптоактивам статус валюты, передает РИА «Новости».

«Было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют. В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости», — сказала Юдаева.

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Она также отметила, что многие страны выступили за определение общих принципов регулирования.

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи предложили создать в России биржу по обмену криптовалют.