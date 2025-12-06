«Вы знали?»: в Госдепе сравнили траты Европы на газ из России и поддержку Украины

Замгоссекретаря Ландау: ЕС больше потратил на газ из России, чем на помощь Киеву

Страны Европы с 2022-го по 2024-й год потратили на закупку российского газа больше денег, чем на поддержку Украины, написал в соцсети X заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Таким образом американский дипломат отреагировал на комментарий военного аналитика Джимми Раштона под своей публикацией о поездке в Брюссель. Тот поинтересовался у Ландау, может ли замгоссекретаря написать «длинный, ворчливый,... неимоверно ноющий пост» о визите.

«Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России (чтобы заплатить за энергию) с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — спросил у него Ландау.

На этой неделе Совет и парламент Европейского союза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его собираются полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, при этом сохранится переходный период для действующих контрактов.

Ранее Словакия собралась в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа.