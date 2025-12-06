На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европу обеспокоило отсутствие критики России в новой стратегии США

Telegraph: новая американская СНБ избегает критики в адрес России
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Новая стратегия нацбезопасности США не включает в себя критику России. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Издание обратило внимание на то, что приоритетами в документе обозначены урегулирование украинского конфликта и восстановление «величия Европы».

«Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность», — сказано в публикации.

6 декабря газета Wall Street Journal (WSJ) заявила, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.

Ранее эксперт оценил отношение США к НАТО в новой доктрине национальной безопасности.

