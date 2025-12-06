Большунов впервые заявлен на гонку после громкого скандала

Большунов впервые заявлен на гонку после скандального инцидента с Бакуровым

Олимпийский чемпион Александр Большунов попал в стартовый лист масс-старта на 20 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени.

Он заявлен под 15-м номером. Его участие в гонке стало возможно после выздоровления Александра Бакурова, который получил 36-й номер.

Масс-старт на 20 км классикой состоится 7 декабря. Начало соревнований — в 12:00 по московскому времени.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Из-за повреждения он пока не может выходить на старты.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Большунов не сможет принимать участие в гонках, пока не восстановится Бакуров.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

