Бойцу ММА, устроившему «спарринг» с памятником, предъявили обвинение

Боец Исмаилов признался в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве
true
true
true

Устроившему «спарринг» с памятником ветеранам бойцу ММА предъявлено обвинение. Об этом сообщает ГСУСК России по Москве в официальном Telegram-канале.

Спортсмен полностью признал свою вину и раскаялся.

«Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном», — указано в сообщении.

8 декабря следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

5 декабря Исмаилов показал серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. За этот поступок он получил критику в соцсетях, после чего удалил видеозапись. 6 декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе уголовного расследования дела в отношении бойца ММА

Исмаилов имеет в своем послужном списке один бой в лиге «Кулак», в котором он уступил Дастану Ташболотову.

Ранее стало известно, что грозит Исмаилову за спарринг с памятником

