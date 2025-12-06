Глава МИД Франции прокомментировал штраф в отношении соцсети X

Штраф в €120 миллионов, наложенный на социальную сеть X, — это только начало. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в этой соцсети.

«Сколько бы реакционный интернационал ни надрывался, мы не позволим себя запугать. У нас прозрачность является обязательным требованием для крупных платформ. Правила одинаковы для всех. TikTok их принял, X отказался. Европейская комиссия приняла меры, и это правильно. И это только начало», — написал дипломат.

5 декабря официальный представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн ($139,2 млн) за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.

Закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

Ранее госсекретарь США отреагировал на штраф ЕС в отношении X.