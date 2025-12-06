На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» удержал ничью с «Динамо» из-за двух отмененных голов

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России
Александр Вильф/РИА Новости

Московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Инал Танашев.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 29 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков.

19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Ростов» одолел «Рубин» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
