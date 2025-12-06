На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты попросили Минздрав проверить все рехабы России

Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме попросили Минздрав проверить все российские рехабы, сообщает Telegram-канал Baza.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в частных центрах нет контроля над методиками «лечения». Это приводит к тому, что пациентам вместо лечения наносят вред.

Согласно посту, после проверки реабилитационные центры должны пройти сертификацию экспертной комиссии Минздрава. В ее состав войдут наркологи, психиатры, клинические психологи, психотерапевты и специалисты по соцработе.

На этой неделе стало известно, что в двух реабилитационных центрах Подмосковья — в Видном и Егорьевскеизбивали постояльцев и морили их голодом, насильно удерживая взаперти под предлогом лечения от наркотической зависимости.

Одно из заведений принадлежит блогеру Максиму Антонову. Его услуги рекламировали известные музыканты и блогеры. Владельцев и сотрудников учреждений задержали, были возбуждены уголовные дела.

Ранее мужчина, живший в подмосковном рехабе три месяца, из-за истязаний похудел на 60 кг.

