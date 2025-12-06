Неустановленный боеприпас частично обесточил Белгород и его окрестности

Гладков: в Белгороде и окрестностях проблемы со светом из-за прилета боеприпаса

В Белгороде и части Белгородского округа из-за прилета неустановленного боеприпаса начались проблемы со светом. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что жителя Белгорода после прилета госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Кроме того, в двух частных домах выбило стекла и был поврежден грузовик.

«До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии», — отметил глава области и добавил, что энергетики уже восстанавливают подачу электричества.

Накануне в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева. Это случилось во время его рабочей поездки в поселок Борисовка. Чиновник не пострадал, так как в момент прилета был в безопасности в здании поблизости, а его водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Машина была сильно повреждена.

