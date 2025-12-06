На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Словакии заявил, что Украина не победит в конфликте с Россией

Пеллегрини: отправка денег Украине продлит конфликт, но выиграть она не сможет
Tomas Tkacik/Global Look Press

Отправка денег на Украину для финансирования ее военных расходов только продлит конфликт, выиграть она все равно не сможет. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире программы «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

Он отметил, что нужно ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов, «чтобы как можно скорее сесть с президентом РФ Владимиром Путиным за один стол и закончить эту войну».

«Если мы будем посылать Украине новые миллиарды только для того, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлим этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — сказал Пеллегрини.

По его мнению, идея Евросоюза направить Киеву замороженные активы России также сопряжена со многими техническими сложностями и рисками.

«Если бы мы когда-нибудь должны были бы использовать такие огромные деньги, то давайте используем их на послевоенную реконструкцию Украины, чтобы мы помогли эту страну восстановить. Каждому очевидно, что Украина не способна выиграть», — резюмировал Пеллегрини.

Ранее Словакия решила подать в суд на ЕС из-за запрета российского газа.

