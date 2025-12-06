На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали главное слово 2025 года

«Тревожность» названа словом 2025 года по итогам народного голосования
Сергей Ермохин/РИА Новости

Интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети «Читай-город» назвали «тревожность» словом года — 2025. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Голосование продолжалось с апреля по декабрь. Слово «тревожность» набрало наибольшее количество голосов — 36%, «отразив эмоциональное состояние общества» в этом году, говорится в сообщении.

«Тревожность» конкурировала с такими словами, как «вера», «договорнячок», «кринж», «мир», «любовь» и др.

Участники голосования выбирали кандидатов в четырех категориях: «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово».

Так, в сфере «Сленг» победило слово «окак», а мем с удивленным котом в худи стал, таким образом, современной универсальной языковой реакцией.

В направлении «Техносфера» лидером голосования стало слово «промпт», обозначающее краткую инструкцию для искусственного интеллекта.

Сам «ИИ» при этом победил в категории «Гуманитарная сфера», обозначив роль искусственного интеллекта как культурного и социального феномена.

Накануне в Германии также выбрали слово года.

Ранее rage bait стал словом года по версии Оксфордского словаря.

