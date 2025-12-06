Россияне назвали главное слово 2025 года

Интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети «Читай-город» назвали «тревожность» словом года — 2025. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Голосование продолжалось с апреля по декабрь. Слово «тревожность» набрало наибольшее количество голосов — 36%, «отразив эмоциональное состояние общества» в этом году, говорится в сообщении.
«Тревожность» конкурировала с такими словами, как «вера», «договорнячок», «кринж», «мир», «любовь» и др.
Участники голосования выбирали кандидатов в четырех категориях: «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово».
Так, в сфере «Сленг» победило слово «окак», а мем с удивленным котом в худи стал, таким образом, современной универсальной языковой реакцией.
В направлении «Техносфера» лидером голосования стало слово «промпт», обозначающее краткую инструкцию для искусственного интеллекта.
Сам «ИИ» при этом победил в категории «Гуманитарная сфера», обозначив роль искусственного интеллекта как культурного и социального феномена.
Накануне в Германии также выбрали слово года.
Ранее rage bait стал словом года по версии Оксфордского словаря.