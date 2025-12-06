Россия пытается освободить свои конституционные территории и не будет оставлять часть своего населения на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«С какого перепугу мы должны принимать такое решение? Почему мы должны даже часть населения оставлять Украине? Если люди не хотят там жить, они уже проголосовали в свое время», — сказал он.

По мнению сенатора, заявления Сырского являются еще одной попыткой втянуть РФ в переговоры, чтобы затянуть их. Он также отметил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) доказал все свои слова на поле боя, терпя поражение за поражением, поэтому к нему прислушиваться не стоит.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мир на Украине был бы справедливым, если бы конфликт прекратился на текущих линиях фронта.

Ранее Сырский призвал Европу готовиться к «войне с Россией».