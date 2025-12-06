На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде отреагировали на предложение Сырского о справедливом мире

Сенатор Джабаров: Россия не будет оставлять часть своего населения Украине
Нина Зотина/РИА Новости

Россия пытается освободить свои конституционные территории и не будет оставлять часть своего населения на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«С какого перепугу мы должны принимать такое решение? Почему мы должны даже часть населения оставлять Украине? Если люди не хотят там жить, они уже проголосовали в свое время», — сказал он.

По мнению сенатора, заявления Сырского являются еще одной попыткой втянуть РФ в переговоры, чтобы затянуть их. Он также отметил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) доказал все свои слова на поле боя, терпя поражение за поражением, поэтому к нему прислушиваться не стоит.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мир на Украине был бы справедливым, если бы конфликт прекратился на текущих линиях фронта.

Ранее Сырский призвал Европу готовиться к «войне с Россией».

