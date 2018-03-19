Минфин и ЦБ пришли к соглашению по обмену криптовалют

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что разногласия Минфина и Банка России по обмену криптовалют сняты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да (разногласия сняты – «Газета.Ru) Центральный банк будет принимать решение», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO будет определять ЦБ.

Ранее советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил, что создать крипторубль в России можно.