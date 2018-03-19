Зарплаты в России в 2017 году выросли на 7%

В Минтруде России заявили, что в средние зарплаты в прошлом году выросли на 2,4 тыс. рублей, или на 7%. Об этом пишет газета «Известия».

По данным ведомства, номинальная начисленная заработная плата в 2017 году увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей на одного работника в месяц. Однако, с учетом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%.

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При этом реальные доходы населения продолжают снижаться, однако меньшими темпами — в 2017 году падение составило 1,7%, а в 2016-м показатель был на уровне 5,8%.

Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин прокомментировал резкое повышение зарплат бюджетникам.