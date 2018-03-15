Каир рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией в апреле

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что авиасообщение между Египтом и Россией может быть возобновлено уже в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы очень близки к возвращению прямых российских авиамаршрутов… Есть дата, которая была объявлена российской стороной. Ожидается, что это произойдет в апреле», — сказал Шукри.

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Он также добавил, что ожидает возобновления авиасообщения не только между Каиром и Москвой, но и другими направлениями в обеих странах.

Ранее сообщалось, что Аэрофлот с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы в Каир.