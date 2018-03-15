МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть до 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы агентства.

Уточняется, что агентство ранее прогнозировало спрос в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

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Также стало известно, что МЭА ожидает спрос на нефть в текущем году на уровне 99,3 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти в России.