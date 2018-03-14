Путин поблагодарил крымчан за «восстановление исторической справедливости»

Президент России Владимир Путин в ходе посещения концерта-митинга в Севастополе поблагодарил крымчан за то, что они своим решением о воссоединении с Россией четыре года назад восстановили историческую справедливость, нарушенную в советские времена. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — заявил Путин, выступая на концерте, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена».

В ходе визита в Крым Путин также осмотрел новый терминал аэропорта Симферополь.