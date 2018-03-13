Отток капитала из России увеличился более чем в два раза

Чистый отток капитала из России в период с января по февраль текущего года вырос в 2,2 раза и составил $9,8 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил $9,8 млрд ($4,4 млрд в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов», — заявили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России за прошлый год вырос в 1,6 раза за год.