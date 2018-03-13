Миллер назвал причины расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом», чтобы, в том числе, избежать будущих штрафов за транзит через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По решению арбитража «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Но с пониманием того, что НАК «Нафтогаз Украины» сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018-2019 годы, до конца действия контракта, НАК «Нафтогаз Украины» на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов… Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения», — сказал Миллер.

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Ранее глава «Газпрома» сообщил, что процесс расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» займет 1,5-2 года.

Он также добавил, что рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет.