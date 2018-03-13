Силуанов назвал равновесную цену на нефть для российского бюджета

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что равновесная цена нефти для российского бюджета в 2018 году составляет около $60 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сейчас имеем равновесную цену на нефть для бюджета около $60 за баррель, себе ставим задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне при цене на нефть в $40 за баррель», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что даже если цены на нефть снизятся до $40, то «мы этого не почувствуем, просто будем меньше откладывать ресурсы в резервы».

Ранее МЭА рассказало, когда рост добычи нефти в России достигнет пика.