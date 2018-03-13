Власти сообщили о строительстве двух электростанций на Шикотане

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что две дизельные электростанции построят на острове Шикотан для обслуживания строящегося рыбокомбината на территории опережающего развития (ТОР) «Курилы». Об этом пишет газета «Известия».

«На Шикотане рыбокомбинат «Островной», который вошел в состав ТОР как резидент, реализует большой проект — строит новое предприятие. Рядом строится еще один рыбокомбинат. Общая мощность потребляемой ими энергии равна порядка 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, что они построят свои энергомощности», — сказал Кожемяко.

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Он также добавил, что первая дизельная электростанция мощностью 5 МВт заработает уже в сентябре текущего года.

В свою очередь вторую станцию могут открыть в следующем году.