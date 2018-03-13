В Бельгии заявили о миллионных инвестициях в порты Крыма

Бельгия инвестирует более €50 млн в развитие портовой инфраструктуры Крыма. Об этом сообщает газета «Известия».

«Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более €50 млн», — рассказал Петр Вергаувен, торговый советник порта в городе Антверпен, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен.

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Варгаувен дал комментарий «Известиям» перед Ялтинским международным экономическим форумом, который пройдет с 19 по 21 апреля. Официальная делегация посетит полуостров Крым впервые с 2014 года.

По данным издания, на форуме бельгийская делегация будет настаивать на снятии с России санкций со стороны Европейского союза.

Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу Siemens на решение по «крымским турбинам».