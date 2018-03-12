В Турции сообщили о возможном разрешении на импорт мяса из России

Министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба заявил, что Анкара не исключает, что даст разрешение на импорт российского мяса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Страны порой вынуждены друг с другом торговать по политическим причинам. У Турции нет большой потребности в красном мясе, но иногда возникают такие обстоятельства, когда из стран, в которые мы что-то экспортируем, мы иногда вынуждены импортировать некоторые товары. Но если будет импорт, то на небольшом уровне», — сказал Факыбаба.

Реклама

Он добавил, что вопрос о поставках мяса из России обсуждается с российской стороной.

В прошлом году министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что турецкая сторона и Россия решили почти все вопросы по снятию торговых ограничений.