Виктория Боня рассказала о покупке новой лошади для дочери

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в беседе с teleprogramma.pro, что бывший возлюбленный Алекс Смерфит купит их общей дочери Анджелине лошадь.

Боня объяснила, что девочка занимается конным спортом. Знаменитость уточнила, что покупает для дочери все остальное. По словам телеведущей, ее дочь ни в чем себе не отказывает.

«Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь. Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — поделилась блогерша.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

26 апреля Боня заявила, что станет матерью во второй раз. Телеведущая опубликовала ролик с фотосессии на постеры 4 сезона шоу «Злые Языки». Она показала кадры с округлившимся животом. Артистка написала, что на этих фото уже не скрыть ее «беременный живот».

Бывший участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков опроверг слова Бони о ее беременности.

Ранее Виктория Боня потратила миллион рублей на волосы.