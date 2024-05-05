Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда больше всего поставляла СПГ Россия в апреле

Kpler: Европа осталась главным рынком для российского СПГ в апреле

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Россия по итогам апреля поставила в Евросоюз 46% всего своего экспортного сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные данные аналитической компании Kpler.

Несмотря на дискуссии в ЕС о потенциальном запрете импорта российского топлива, Европа сохраняет статус основного направления для поставок отечественного СПГ. При этом апрельский показатель на 15 п.п. меньше, чем в марте.

В Азию в прошлом месяце было направлено 34% российского экспорта сжиженного газа — такой же объем, как и в марте. Еще около 20% пока числятся в статистике Kpler как поставки в «неизвестном направлении».

По данным аналитиков, совокупный экспорт СПГ из России в апреле составил 2,84 млн тонн, что на 1,5% ниже мартовского уровня, но сопоставимо с апрелем 2023 года. За первые 4 месяца 2024 года поставки выросли на 3,1% в годовом выражении — до 11,53 млн тонн.

«Ямал СПГ» по-прежнему преимущественно ориентируется на европейский рынок при минимальных отгрузках в Азию. На долю этого проекта пришлось 95% всего российского СПГ, поставленного в апреле в Евросоюз — 1,25 млн тонн, — отмечает глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Основным поставщиком СПГ в страны Азии стал «Сахалин-2», направивший туда 0,89 млн тонн, или 93% общероссийского экспорта в этот регион.

До этого в G7 назвали «жизненной необходимостью» снижение доходов РФ от энергоресурсов.

Ранее экономист оценил новые антироссийские санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами