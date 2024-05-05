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Макрон прокомментировал лимит на два президентских срока подряд

Макрон: лимит в два президентских срока подряд «ограничивает избирателей»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет менять конституцию страны, но считает лимит в два президентских срока подряд «ограничением для избирателей». Об этом он рассказал в интервью изданию La Tribune.

«Я не буду менять конституцию, но если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям», — отметил французский лидер.

Макрон пояснил, что его позиция «не обязательно означает» желание баллотироваться на третий срок. При этом президент страны в интервью подверг критике саму идею ограничения сроков для одного президента.

«Когда мы вносим запреты в закон, мы определенным образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», — заключил Макрон, размышляя о подобном ограничении для главы государства во Франции.

Президент Франции не может занимать должность более двух сроков подряд при победе на выборах главы государства. Макрон сейчас продолжает работать в рамках второго президентского срока, до 2027 года.

Ранее Макрон говорил о необходимости продолжения диалога с Россией. По его словам, отказ от диалога с Россией, то это означает отказ от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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