«Краснодар» назвали размазней

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал «Краснодар» за физическую, тактическую и психологическую подготовку к матчам. Его слова передает ТАСС.

«Краснодар» плохо готов, сейчас не нервничать надо, а, наоборот, собрать волю в кулак и выигрывать. Упустили шанс в Самаре, теперь здесь как размазня играли. С такой игрой ни о каком чемпионстве думать нельзя.

С моей точки зрения, они просто не готовы и физически, и тактически, и в волевом плане. Ошибка на ошибке, ну что это за игра? У меня полное разочарование от игры «Краснодара», — сказал Колосков.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. Сине-бело-голубые проведут свой матч против «Факела» 6 мая. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов».

Ранее Зарема назвала полным разочарованием результаты «Краснодара» в сезоне.