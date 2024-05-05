Бразильские автожурналисты восхитились пикапом Lada Niva

Бразильский автомобильный портал motor1.uol.com.br назвал пикап на базе Lada Niva интересным предложением на рынке.

Версия для Бразилии вмещает до 3,5 тыс. литров груза, дорожный просвет составляет от 20,5 до 24 см в зависимости от версии. Максимальная длина автомобиля составляет 4,44 метра, при этом размер кузова может варьироваться от 1,77 до 2 метров. Есть даже вариант с холодильной камерой для перевозки скоропортящихся продуктов (мяса, мороженого и замороженных продуктов).

Что не меняется, так это дизайн, который остается неизменным с момента выпуска Нивы в 1977 году. Под капотом бензиновый двигатель объемом 1,7 л. мощностью 84 л.с., сочетающийся с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Привод полный.

До этого британские автожурналисты назвал кемпер на базе Lada Granta идеальным для семейной пары, которая планирует отправится в путешествие. Один из таких автодомов был найден во время мониторинга классифайдов в Испании.

Однако, покупатели такой машины могут столкнуться с проблемами. Во-первых, автодома Lada Granta никогда официально не поставлялись в Европу. Во-вторых, на российский кемпер сложно будет достать запчасти. В-третьих, у покупателей такой машины могут быть сложности с постановкой на учет.

Ранее сообщалось, что в России продают старый редкий Mercedes-Benz 190 за 50 млн рублей.