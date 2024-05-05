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Благодатный огонь привезли в Киево-Печерскую лавру

Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Благодатный огонь доставили из храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в ночь на 5 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим», — отмечается в сообщении.

5 мая президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов. Лидер страны также отметил созидательную работу Русской православной церкви, а также других христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие России.

4 мая благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибыл в Москву, откуда его доставили на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Частицы священного огня также доставят в 15 московских храмов и на Кубань. Символ воскресения Иисуса Христа в этом году сошел спустя несколько часов после начала обряда. Перед началом пасхальной службы с посланием традиционно выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он призвал христиан «быть в стороне от отрицательных эмоций».

Ранее СБУ пришла с обыском к митрополиту УПЦ Запорожскому и Мелитопольскому.

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