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Шольц увязал поздравление с Пасхой с событиями на Украине

Канцлер Шольц в пасхальном поздравлении напомнил о событиях на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении по случаю православной Пасхи напомнил о конфликте на Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник с семьями и в мире», — написал Шольц.

Канцлер также в очередной раз подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

Путин также отметил созидательную работу Русской православной церкви, а также других христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие России.

Ранее Зеленский назвал Бога союзником Украины.

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