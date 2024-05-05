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Под Магаданом девочка попала в реанимацию с отравлением психотропами, которые дала мать

Под Магаданом ребенок отравился психотропными веществами, полученными от матери

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Магаданской области бабушка пожаловалась на мать своей внучки. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

По словам женщины, ее дочь давала девочке психотропные средства, которые ей не назначали врачи. В результате после приема веществ младший член семьи дважды попадал в реанимацию.

«Сообщается также о выявлении телесных повреждений у девочки и бездействии компетентных органов», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка. Ситуацией заинтересовался и глава ведомства Александр Бастрыкин после того, как бабушка обратилась к нему. Руководитель СК РФ поручил предоставить доклад о ходе проверки.

До этого в Екатеринбурге родителей обвинили в избиении приемных детей. Младшие члены семьи говорили 20-летней сестре, что у них все хорошо, но позже двое из них сбежали и рассказали родственнице об истязаниях. По словам девушки, детей били и запрещали брать еду из холодильника без разрешения.

Ранее в Улан-Удэ мать-наркоманка избивала полуторагодовалую дочь.

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