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Виктория Боня опубликовала фото из больницы и напугала фанатов

Блогерша Виктория Боня заявила, что проходит курс зондирования

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Телеграм-канал «Виктория Боня»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала в Telegram фото из больницы.

«А я всегда найду себе приключения на пятую точку», — подписала публикацию блогерша.

На снимках Боня лежала под капельницей. Поклонники обеспокоились состоянием здоровья телеведущей. Светская дива заявила, что за нее не стоит беспокоиться.

«Знаю, что напугала вас вчера. Но не стоит переживать. Сегодня пятый день я прохожу курс дуоденального зондирования», — отметила телеведущая.

Дуоденальное зондирование — это лечебно-диагностическая процедура, которая проводится при подозрении на наличие заболеваний в печени, желчном пузыре, во внутрипеченочном и находящемся за пределами печени желчных протоках. В ходе исследования определяется состояние желчного пузыря и оценивается качество желчи, в том числе ее способность к камнеобразованию.

30 апреля Виктория Боня кардинально сменила образ. Она нарастила себе натуральный блонд. По словам телеведущей, к изменениям ее подтолкнула коллега по «Дому-2» Алена Водонаева. Она опубликовала кадры с новым цветом волос, подчеркнув, что не прибегала к окрашиванию. Как объяснила блогерша, некоторые салоны могут менять цвет волос с помощью наращивания. Она потратила на новую прическу миллион рублей.

Ранее Боня ответила на критику «прически из супермаркета».

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