Стало известно о планах президента Кубы посетить Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Россию и принять участие в Параде Победы 9 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на диппредставительства.

Накануне стало известно, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в Россию, чтобы тоже принять участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом же заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы 9 Мая является священным событием для всех граждан РФ.

В пятницу, 3 мая, ГИБДД перечислила улицы, которые перекроют в Москве из-за парада. В частности, 5 и 9 мая, начиная с 5:30 утра и до окончания мероприятия закроют Тверскую, Моховую, Большую Никитскую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд и еще ряд улиц в центре города.

Ранее в Узбекистане оскорбившему президента за участие в Параде Победы дали срок.