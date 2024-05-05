Бузова расплакалась из-за парного тату с Давой

Блогерша Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, сохранил парное тату с телеведущей Ольгой Бузовой. Артисты показали рисунки на теле в новом выпуске «Сокровища императора».

Манукян и Бузова сделали тату в виде знака бесконечности на запястьях. Во время съемок в программе певица захотела проверить, на месте ли рисунок. У Давы также набито имя артистки. По словам телеведущей, она в шоке, что бывший возлюбленный не удалил тату.

Ведущие и участники программы начали обсуждать парные рисунки на теле у знаменитостей, однако в один момент Бузова начала плакать. Она попросила сменить тему беседы.

«Я не буду эту тему обсуждать. Давид, прекращай», — заявила певица со слезами на глазах.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей. Однако мать Бузовой Ирина опровергла, что дочь воссоединилась с блогером.

Ранее Бузова призналась, что задумывается о политической карьере.