В Польше заявили, что издержки России на Украине «недостаточно высоки»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад должен убедить Владимира Путина в том, что он всегда будет на стороне Украины и ситуация не поменяется. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Издержки, которые несет Россия, до сих пор недостаточно высоки. Как я уже сказал, это [давление] не должно ограничиваться Украиной», — сказал Сикорский.

По его словам, необходимо дать Москве понять, что союзники Киева будут оказывать давление везде, а не только на Украине.

До этого Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос об отношении к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По словам Сикорского, Польша не намерена «раскрывать свои карты», отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность отправки войск на Украину.

«Мы не будем раскрывать наши карты. Я думаю, правильным будет заставить президента [России Владимира] Путина думать о том, что мы будем делать», — заявил он.

Ранее в России оценили последствия размещения ядерного оружия в Польше.