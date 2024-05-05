Вода ушла из нескольких десятков домов в Курганской области

534 жилых дома в Курганской области освободились от воды. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

По информации ведомства, за минувшие сутки в трех населенных пунктах региона от воды освободились 57 жилых домов, 35 дачных домов и 72 приусадебных участка.

Всего в шести муниципалитетах остаются подтопленными 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

До этого в администрации Тюменской области сообщали, что уровень воды в реке Ишим в районе тюменского села Викулово за ночь не увеличился и держится на отметке 1166 см.

Согласно данным гидрологических бюллетеней, изменений в уровне воды за ночь не произошло.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале заявил, что в Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.