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Норвежский политолог заявил, что Украина будет терять больше территорий

Steigan: по мере продолжения конфликта Украина потеряет все больше территорий

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Reuters

Норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan написал, что продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий.

«Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе», — уверен он.

По словам эксперта, дополнительная западная помощь приведет лишь к большим потерям и не поможет Украине, которая в любом случае потерпит поражение.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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