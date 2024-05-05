Норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan написал, что продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий.

«Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе», — уверен он.

По словам эксперта, дополнительная западная помощь приведет лишь к большим потерям и не поможет Украине, которая в любом случае потерпит поражение.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.