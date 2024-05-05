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В Новороссийске водитель усадил ребенка на руки и позволил управлять машиной

В Новороссийске водитель ездил за рулем с четырехлетним ребенком на коленях

Житель Новороссийска прокатил ребенка за рулем своей машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на произошедшее после того, как в социальных сетях появился ролик. На нем заметно, как четырехлетний ребенок сидит за рулем машины на руках у отца. При этом младший член семьи касается руками руля. По данным МВД, ребенок управлял автомобилем.

В полиции оперативно установили личность мужчины, им оказался 41-летний местный житель.

«Мужчина пояснил, что ребёнок во время движения выбрался из автокресла и перелез к нему на руки», – сообщается в публикации.

Сотрудники ГИБДД провели с россиянином беседу и привлекли к административной ответственности в рамках статьи о нарушении правил перевозки детей. За подобное предусмотрен штраф.

До этого в Москве таксист посадил на руки ребенка дошкольного возраста и позволил девочке управлять машиной. В результате на нарушение обратили внимание в правоохранительных органах.

Ранее девятилетняя девочка переехала отца, пытаясь выехать из гаража.

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