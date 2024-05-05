Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Репетиция началась с того, что почетный караул вынес на Красную площадь государственный флаг РФ и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Выход происходил под звуки песни «Священная война». После этого командующий парадом и принимающий парад объедут на автомобилях «Аурус» парадные расчеты, выстроившиеся на площади. На прошлогодних Днях Победы парадом командовал главком Сухопутных войск России, а принимал — глава министерства обороны РФ.

Потом ожидается шествие пеших парадных расчетов. В этом году в состав пешей колонны войдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, а также расчеты от главных военных училищ (суворовского, нахимовского, кадетского и музыкального), юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и военный оркестр. Также к шествию присоединятся бойцы специальной военной операции.

Всего в параде на Красной площади ожидается участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники.

Ранее в Москве прошла репетиция авиационной части парада Победы.