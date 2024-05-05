Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

РИА: на Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Репетиция началась с того, что почетный караул вынес на Красную площадь государственный флаг РФ и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Выход происходил под звуки песни «Священная война». После этого командующий парадом и принимающий парад объедут на автомобилях «Аурус» парадные расчеты, выстроившиеся на площади. На прошлогодних Днях Победы парадом командовал главком Сухопутных войск России, а принимал — глава министерства обороны РФ.

Потом ожидается шествие пеших парадных расчетов. В этом году в состав пешей колонны войдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, а также расчеты от главных военных училищ (суворовского, нахимовского, кадетского и музыкального), юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и военный оркестр. Также к шествию присоединятся бойцы специальной военной операции.

Всего в параде на Красной площади ожидается участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники.

Ранее в Москве прошла репетиция авиационной части парада Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами