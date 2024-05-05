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Певица Ханна могла стать участницей группы «Фабрика»

Певица Ханна призналась, что проходила кастинг на участие в группе «Фабрика»

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offi_hanna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ханна призналась в беседе с Hello!, что у нее был шанс стать участницей группы «Фабрика».

Ханна рассказала, что в 2010 году проходила кастинг в коллектив. Однако она вошла в состав. Такие пробы затолкнули певицу на мысли, что она хочет посвятить себя музыке.

Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

«Однажды он (Пашу) мне сказал: «У меня в Киеве есть друг, давай я тебя с ним познакомлю». Этим другом был Артем Умрихин, сейчас вы все знаете его под именем Artik. Он помогал мне писать музыку. И он был первым человеком, который помог мне именно в музыкальной индустрии. А уже потом, через долгое время, когда мы с Пашу начали жить вместе, он сказал: «Мне не нравится, что ты занимаешься музыкой на каком-то местечковом уровне, словно хобби. Я продюсер, ты поешь, давай сделаем проект», — поделилась артистка.

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