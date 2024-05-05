В Краснодарском крае ликвидировали пожар на базе отдыха

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в ночь на 5 мая. Сначала пожар был в трехэтажных нежилых зданиях общей площадью в тысячу квадратных метров. В итоге, по уточненной информации, огонь охватил пять нежилых зданий. Огнеборцы локализовали пожар на 1 200 квадратных метрах.

Спасатели приехали на место происшествия в 22:32 4 мая. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 01:42, а к утру сотрудники МЧС объявили о полной ликвидации пожара.

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 90 специалистов и 28 единиц техники.

До этого сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном административно-производственном здании, расположенном на востоке Москвы. По данным Telegram-канала Shot, пламя охватило постройку на улице Буракова. Речь идет о заводе по производству искусственного камня, где из-за пожара возникла угроза обрушения кровли. Для тушения пришлось задействовать авиацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Подмосковье.