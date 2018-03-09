В Китае заявили о намерении сделать юань мировой валютой

Глава китайского Народного банка Чжоу Сяочуань заявил, что страна продолжит проводить курс, направленный на постепенную интернационализации юаня, передает РИА «Новости».

По его словам, в процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые в настоящее время позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Сяочуань также подчеркнул, что юань был включен в корзину валют SDR.

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«Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала», — сказал Сяочуань.

Глава банка добавил, что это постепенный процесс.

«Мы продолжим открывать рынок (финансовый – Газета.Ru), что поможет интернационализации юаня», — добавил Сяочуань.

Ранее сообщалось, что замглавы Минфина Сергей Сторчак рассказал о планах по выпуску ОФЗ в юанях.