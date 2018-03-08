С иностранных счетов соратников Каддафи исчезли более €10 миллиардов

С иностранных счетов соратников ливанского лидера Муаммара Каддафи, замороженных ранее по решению ООН исчезли более €10 млрд., сообщает бельгийское издание Vif.

По данным издания, более €10 млрд. «таинственным» образом исчезли со счетов банка Euroclear между 2013 и 2017 годами. Отмечается, что авторизация на размораживание средств не была согласована с властями.

Ранее сообщалось, что сын Муаммара Каддафи планирует принять участие в президентских выборах в Ливии.